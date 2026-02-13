Stage d’initiation et de perfectionnement au jeu d’échecs à Gien, Centre social des Montoires, Gien

Stage d’initiation et de perfectionnement au jeu d’échecs à Gien 25 et 26 février Centre social des Montoires Loiret

Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T14:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:00:00+01:00

♟ Stage d’échecs à Gien : initiation & perfectionnement ♟

Envie de découvrir le jeu d’échecs ou de faire progresser votre stratégie ? Rejoignez-nous pour deux stages d’échecs ouverts à tous, organisés par le CDJE45 et le club d’échecs Echiquier Berry Sologne

25 & 26 février 2026

Horaires : 14h00 à 17h00

Lieu : Centre social des Montoires 1 rue des Loriots 45500 Gien

Tarif 6€ par séance

Au programme :

Initiation pour les débutants

Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés

Jeux, exercices, défis et bonne humeur au rendez-vous !

Tournoi organisé le 26 février

Gouter offert

Ouvert aux enfants et adolescents (et aux adultes curieux !)

Venez partager un moment convivial autour de l’un des plus grands jeux de stratégie de tous les temps !

♟ Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! ♟

Centre social des Montoires 1 rue des Loriots 45500 Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire

Stage d’échecs à Gien

CDJE45