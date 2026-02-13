Stage d’initiation et de perfectionnement au jeu d’échecs à Gien, Centre social des Montoires, Gien
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-26T14:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:00:00+01:00
♟ Stage d’échecs à Gien : initiation & perfectionnement ♟
Envie de découvrir le jeu d’échecs ou de faire progresser votre stratégie ? Rejoignez-nous pour deux stages d’échecs ouverts à tous, organisés par le CDJE45 et le club d’échecs Echiquier Berry Sologne
Dates :
25 & 26 février 2026
Horaires : 14h00 à 17h00
Lieu : Centre social des Montoires 1 rue des Loriots 45500 Gien
Tarif 6€ par séance
Au programme :
Initiation pour les débutants
Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés
Jeux, exercices, défis et bonne humeur au rendez-vous !
Tournoi organisé le 26 février
Gouter offert
Ouvert aux enfants et adolescents (et aux adultes curieux !)
Venez partager un moment convivial autour de l’un des plus grands jeux de stratégie de tous les temps !
♟ Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! ♟
Centre social des Montoires 1 rue des Loriots 45500 Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire
Stage d’échecs à Gien
CDJE45