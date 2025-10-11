Stage d’initiation et de perfectionnement du Handpan Domaine l’Eveil des Sens Pont-Saint-Esprit

Stage d’initiation et de perfectionnement du Handpan

Domaine l'Eveil des Sens 478 Chemin de la paillasse Pont-Saint-Esprit Gard

Tarif : 120 – 120 – 210 EUR

chèques ou espèces

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

Vous êtes tombé sous le charme du handpan et rêvez de le jouer ? Vous venez d’en acquérir un, mais vous avez l’impression de stagner dans votre apprentissage ?

Rejoignez-nous pour une journée complète dédiée au handpan

.

thieryhandpan@gmail.com

English :

Have you fallen under the spell of the handpan and dream of playing it? Have you just acquired one, but feel you’re stagnating in your learning process?

Join us for a full day dedicated to the handpan

German :

Haben Sie sich in das Handpan verliebt und möchten es spielen? Sie haben sich gerade ein Handpan zugelegt, haben aber das Gefühl, dass Sie nicht weiterkommen?

Kommen Sie zu uns und verbringen Sie einen ganzen Tag mit der Handpan

Italiano :

Avete subito l’incantesimo dell’handpan e sognate di suonarlo? Ne avete appena acquistato uno, ma vi sentite in una situazione di stallo?

Unitevi a noi per un’intera giornata dedicata all’handpan

Espanol :

¿Ha caído bajo el hechizo de la cacerola de mano y sueña con tocarla? ¿Acaba de comprarse una, pero siente que se está estancando?

Acompáñenos en una jornada completa dedicada al handpan

