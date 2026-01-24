Stage d’Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque Bourges

Stage d’Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-20 11:30:00

2026-02-16 2026-02-23

Pour les vacances scolaires, l’association Le Nez dans les Etoiles propose des stages d’initiation et perfectionnement. A partir de 7 ans.

Si vous souhaitez découvrir l’univers des arts du cirque, des stages d’initiation et perfectionnement sont programmés pour les vacances. Inscriptions obligatoires. .

34 bis Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 39 17 87 nezetoiles@gmail.com

English :

During the school vacations, the association Le Nez dans les Etoiles offers introductory and advanced courses. Ages 7 and up.

