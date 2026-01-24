Stage d’Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque Bourges
Stage d’Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque Bourges lundi 16 février 2026.
Stage d’Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque
34 bis Rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-20 11:30:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-23
Pour les vacances scolaires, l’association Le Nez dans les Etoiles propose des stages d’initiation et perfectionnement. A partir de 7 ans.
Si vous souhaitez découvrir l’univers des arts du cirque, des stages d’initiation et perfectionnement sont programmés pour les vacances. Inscriptions obligatoires. .
34 bis Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 39 17 87 nezetoiles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the school vacations, the association Le Nez dans les Etoiles offers introductory and advanced courses. Ages 7 and up.
L’événement Stage d’Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque Bourges a été mis à jour le 2026-01-24 par OT BOURGES