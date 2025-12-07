Stage d’Initiation Forge Bijoux forgés Fours à Chaux Cellettes

Stage d’Initiation Forge Bijoux forgés

Fours à Chaux Domaine d’Échoisy Cellettes Charente

Tarif : 70 – 70 – EUR

coresponsabilité financière

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

.

Fours à Chaux Domaine d’Échoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 79 02 82 manoli.leuci@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage d’Initiation Forge Bijoux forgés Cellettes a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente