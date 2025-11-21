Stage d’initiation photographie Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Une initiation complète pour découvrir le charme et la magie de la photographie sur pellicule, où chaque clic compte et chaque image devient unique.

Le samedi 10 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR