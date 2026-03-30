Stage d’initiation skateboard La Pandicule Retournac

Stage d’initiation skateboard

La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Stage d’initiation et de perfectionnement au skateboard pour les 8-15 ans, avec matériels fournis.

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La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24

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English :

Introductory and advanced skateboarding course for 8-15 year-olds, with equipment provided.

L’événement Stage d’initiation skateboard Retournac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire