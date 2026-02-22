STAGE D’INITIATION UKULÉLÉ CLUB

60 Route de Lavérune Montpellier Hérault

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Le Ukulélé Club de Montpellier propose un stage intensif d’initiation au ukulélé de 6h le samedi 7 et le dimanche 8 février 2025.

Le Ukulélé Club de Montpellier propose un stage intensif d’initiation au ukulélé le samedi 11 avril de 15h à 18h et dimanche 12 avril de 14h à 17h

6h de stage intensif

Prêt de ukulélé possible

Inscription par mail hisparamac@gmail.com

150€ stage .

60 Route de Lavérune Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 48 18 62 09 hisparamac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montpellier Ukulele Club is offering an intensive 6-hour ukulele initiation course on Saturday February 7 and Sunday February 8, 2025.

L’événement STAGE D’INITIATION UKULÉLÉ CLUB Montpellier a été mis à jour le 2026-02-19 par 34 OT MONTPELLIER