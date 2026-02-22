STAGE D’INITIATION UKULÉLÉ CLUB Montpellier
Le Ukulélé Club de Montpellier propose un stage intensif d’initiation au ukulélé de 6h le samedi 7 et le dimanche 8 février 2025.
Le Ukulélé Club de Montpellier propose un stage intensif d’initiation au ukulélé le samedi 11 avril de 15h à 18h et dimanche 12 avril de 14h à 17h
6h de stage intensif
Prêt de ukulélé possible
Inscription par mail hisparamac@gmail.com
150€ stage .
60 Route de Lavérune Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 48 18 62 09 hisparamac@gmail.com
English :
The Montpellier Ukulele Club is offering an intensive 6-hour ukulele initiation course on Saturday February 7 and Sunday February 8, 2025.
