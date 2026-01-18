Stage « Diorama » pour les 8/12 ans Maison de la bd Blois 16 – 20 février sur inscription – 42.50€

Viens réaliser une case BD en 3D

Du lundi 16 au vendredi 20 février, de 14h à 16h, 42.50€.

Animé par Sébastien Duforestel, il accompagne les participants dans la réalisation d’une case de BD en 3D, de comprendre la composition et surtout, d’avoir un joli objet à exposer chez vous !

Tarif : 42.50€* par participant

Pour l’inscription, via HelloAsso :

[https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-diorama-pour-les-8-12-ans](https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-diorama-pour-les-8-12-ans)

*En cas de désistement 7 jours, ou moins, avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué.

La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T16:00:00.000+01:00

Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher



