Stage d’oenologie Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Vous apprendrez à reconnaître les arômes,

comprendre les cépages, décrypter les vins et affiner votre palais, le

tout dans une ambiance chaleureuse et interactive.

Un atelier par mois, engagement pour l’ensemble des séances proposées.

Que vous soyez amateur, curieux ou simplement désireux de passer un moment convivial, cet atelier vous invite à découvrir l’univers du vin à travers diverses dégustations guidées et accessibles à tous.tes.

Le mardi 23 juin 2026

de 19h30 à 21h30

Le mardi 19 mai 2026

de 19h30 à 21h30

Le mardi 07 avril 2026

de 19h30 à 21h30

Le mardi 10 mars 2026

de 19h30 à 21h30

Le mardi 17 février 2026

de 19h30 à 21h30

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h30 à 21h30

Inscriptions à l’accueil de votre CPA.

Jusqu’à 26 ans inclus : 32,40€

+ 72€ de participation aux frais

Plus de 26 ans : tarif selon QF

+ 72€ de participation aux frais

Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



