Stage d’œnologie Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Les participants réaliseront un stage consacré à la compréhension des étiquettes des bouteilles de vin. Ce stage leur permettra d’apprendre à lire et à interpréter les informations présentes sur une étiquette afin de mieux comprendre l’origine, le style et la qualité d’un vin.

Thématique : Comprendre l’étiquette des bouteilles de vin.

Le jeudi 05 février 2026

de 19h30 à 21h30

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



