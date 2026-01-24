Stage d’œnologie CPA Musidora Paris

Le CPA Musidora invite les amateurs de vin à une immersion de deux heures dans l’univers de l’œnologie.

Ce stage offre une approche accessible et conviviale pour mieux comprendre les étapes de l’élaboration des vins en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

Les participants découvrent également l’influence essentielle du terroir sur les arômes, la structure et l’identité d’un vin, tout en partageant un moment de découverte et d’échange autour de la culture viticole.

Thématique : Etudier le vin, son terroir et le système des AOC.

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h30 à 21h30

payant

2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes. A partir de 18 ans.

CPA Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



