Stage Double Dutch CPA Musidora Paris lundi 23 février 2026.
Ce stage invite les participants à apprendre les techniques de base, à enchaîner des figures et à développer leur agilité.
Le Double Dutch, une discipline ludique et rythmée qui mêle saut à la corde, coordination et esprit d’équipe.
Du lundi 23 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 16h30 à 18h00
payant
16,20€
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 13 ans.
début : 2026-02-23T17:30:00+01:00
fin : 2026-02-26T19:00:00+01:00
CPA Musidora 51 rue François Truffaut, Paris 12e. 75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
