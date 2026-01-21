Stage Double Dutch CPA Musidora Paris

Ce stage invite les participants à apprendre les techniques de base, à enchaîner des figures et à développer leur agilité.

Le Double Dutch, une discipline ludique et rythmée qui mêle saut à la corde, coordination et esprit d’équipe.

Du lundi 23 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 16h30 à 18h00

payant

16,20€

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 13 ans.

CPA Musidora 51 rue François Truffaut, Paris 12e. 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



