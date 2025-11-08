Stage Du masque neutre au masque expressif Tulle
Stage Du masque neutre au masque expressif Tulle samedi 8 novembre 2025.
Stage Du masque neutre au masque expressif
2 Rue de la Bride Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Stage Du masque neutre au masque expressif . Intervenante Véronique Etienne, comédienne et metteur en scène
Tarif 65>80 € Adhésion 8 € – .
2 Rue de la Bride Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77
English : Stage Du masque neutre au masque expressif
German : Stage Du masque neutre au masque expressif
Italiano :
Espanol : Stage Du masque neutre au masque expressif
L’événement Stage Du masque neutre au masque expressif Tulle a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze