STAGE DU STYLO À LA SCÈNE Villemolaque
STAGE DU STYLO À LA SCÈNE Villemolaque samedi 20 juin 2026.
Villemolaque
STAGE DU STYLO À LA SCÈNE
16 rue de la marinade Villemolaque Pyrénées-Orientales
Tarif : 100 – 100 – 100
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Il reste encore quelques places pour ce stage où nous aurons l’honneur de recevoir Pierre Notte. Un stage complet.
Du stylo à la scène
Envie de créativité, besoin de vous exprimer et d’écrire le monde, désir de rencontre artistique ? L’atelier d’…
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16 rue de la marinade Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46
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English :
There are still a few places left for this course, where we’ll have the honor of welcoming Pierre Notte. A complete workshop.
From pen to stage
Do you have a creative urge, a need to express yourself and write the world, a desire for artistic encounters? L’atelier d?
L’événement STAGE DU STYLO À LA SCÈNE Villemolaque a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR