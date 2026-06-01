Villemolaque

STAGE DU STYLO À LA SCÈNE

16 rue de la marinade Villemolaque Pyrénées-Orientales

Tarif : 100 – 100 – 100

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Il reste encore quelques places pour ce stage où nous aurons l’honneur de recevoir Pierre Notte. Un stage complet.

Du stylo à la scène

Envie de créativité, besoin de vous exprimer et d’écrire le monde, désir de rencontre artistique ? L’atelier d’…

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16 rue de la marinade Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46

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English :

There are still a few places left for this course, where we’ll have the honor of welcoming Pierre Notte. A complete workshop.

From pen to stage

Do you have a creative urge, a need to express yourself and write the world, a desire for artistic encounters? L’atelier d?

L’événement STAGE DU STYLO À LA SCÈNE Villemolaque a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR