Stage d’urban –sketching . Croque ta commune Raucoules

Stage d’urban –sketching . Croque ta commune Raucoules mardi 22 juillet 2025.

Stage d’urban –sketching . Croque ta commune

Raucoules Haute-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

de 9h30 à 12h et de 13h à 16h façon carnet de voyage , croque les endroits phares des 8 communes d’Haut Pays du Velay. Stage proposé par Gaëlle Maurin GrïnUp.

45€

sur réservation 07 74 36 13 37

.

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37

English :

9:30am to 12pm and 1pm to 4pm: travel journal style, sketch the highlights of the 8 communes of Haut Pays du Velay. Workshop proposed by Gaëlle Maurin GrïnUp.

45?

on reservation 07 74 36 13 37

German :

von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr: Reisebuchstil, skizziere die wichtigsten Orte der 8 Gemeinden des Haut Pays du Velay. Der Kurs wird von Gaëlle Maurin GrïnUp angeboten.

45?

auf Reservierung 07 74 36 13 37

Italiano :

dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00: stile diario di viaggio, schizzo dei punti salienti degli 8 comuni dell’Haut Pays du Velay. Corso tenuto da Gaëlle Maurin GrïnUp.

45?

prenotazione obbligatoria 07 74 36 13 37

Espanol :

de 9:30 a 12:00 y de 13:00 a 16:00: al estilo de un diario de viaje, dibuje los lugares más destacados de los 8 municipios de Haut Pays du Velay. Curso impartido por Gaëlle Maurin GrïnUp.

45?

previa reserva 07 74 36 13 37

L’événement Stage d’urban –sketching . Croque ta commune Raucoules a été mis à jour le 2025-06-27 par Haut Pays du Velay Tourisme