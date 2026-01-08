Stage échasses Cloyes-les-Trois-Rivières

Stage échasses

Centre socio-culturel Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-27

2026-02-24

Initiation ou perfectionnement à la pratique des échasses pour former une clique qui participera au carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières. Stage de 4 jours. Avec l’Association Loups et Confettis.

Centre socio-culturel Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 80 48 loups-et-confettis@orange.fr

English :

Introductory or advanced stilt-walking lessons to form a clique for the Cloyes-les-Trois-Rivières carnival. 4-day course. With Association Loups et Confettis.

