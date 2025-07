Stage échecs à Niort Niort

Stage échecs à Niort Niort lundi 21 juillet 2025.

Stage échecs à Niort

49 Rue de Ribray Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-21 2025-07-25

Ouvert aux adultes et aux enfants dès 7 ans, ce stage est l’occasion idéale pour découvrir, jouer et progresser dans une ambiance stimulante. Encadrement professionnel, tournoi en fin de semaine, médailles et diplômes pour tous ! .

49 Rue de Ribray Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 42 45 96

English : Stage échecs à Niort

German : Stage échecs à Niort

Italiano :

Espanol : Stage échecs à Niort

L’événement Stage échecs à Niort Niort a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Niort Marais Poitevin