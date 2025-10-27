Stage « Écrire, pour parler d’amour » Les écuries, pole culturel Lorge Caen

Stage « Écrire, pour parler d’amour » Les écuries, pole culturel Lorge Caen lundi 27 octobre 2025.

Stage « Écrire, pour parler d’amour »

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : Lundi Lundi 2025-10-27 09:30:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-27

Ces trois jours d’écriture seront un terrain d’exploration

comment, avec l’écriture, peut-on rendre concrète une notion aussi abstraite que les sentiments ? La question a mille réponses. Il y a tant de possibilités même qu’on ne les visitera pas toutes. Ça ne nous empêchera pas de voyager des plus cocasses au plus tendres, en affirmant ou en cachant, en tâtonnant, entre fiction et réalité, à la recherche de l’artifice et de la sincérité.

Stage d’écriture à partir de 16 ans encadré par Nicolas SOReL 12 places. .

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Stage « Écrire, pour parler d’amour »

These three days of writing will be a field of exploration:

how, through writing, can we make concrete a notion as abstract as feelings? The question has a thousand answers. There are so many possibilities, even that we won?t visit them all. But that doesn’t mean we won’t travel: from the most

German : Stage « Écrire, pour parler d’amour »

Diese drei Tage des Schreibens werden ein Feld der Erkundung sein:

wie kann man mithilfe des Schreibens einen so abstrakten Begriff wie Gefühle konkret machen? Auf diese Frage gibt es tausend Antworten. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir nicht alle besuchen werden. Das wird uns aber nicht davon abhalten, zu reisen

Italiano :

Questi tre giorni di scrittura saranno un campo di esplorazione:

come possiamo usare la scrittura per dare forma concreta a un concetto astratto come quello dei sentimenti? La domanda ha mille risposte. Le possibilità sono così tante che non riusciremo a coglierle tutte. Ma questo non ci impedirà di viaggiare: da un luogo all’altro

Espanol :

Estos tres días de escritura serán un campo de exploración:

¿Cómo podemos utilizar la escritura para dar forma concreta a un concepto tan abstracto como los sentimientos? La pregunta tiene mil respuestas. Hay tantas posibilidades que ni siquiera llegaremos a todas. Pero eso no nos impedirá viajar: de un lugar a otro

