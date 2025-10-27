STAGE ECRITURE CREATIVE Atelier Viaduc des Arts Paris

Stage ouvert à tous, débutant ou souhaitant se perfectionner.

Vous souhaitez écrire, ou vous écrivez déjà. Vous aimez les mots. Vous souhaitez aller encore plus loin dans votre quête pour trouver vos propres formes d’expression. Vous recherchez un format artistique et libre, qui laisse place à l’expérimentation, au ressenti et à la création individuelle et intuitive.

Ce stage a pour priorité absolue d’inspirer, de dilater notre pensée et de faciliter la capacité de chacun d’écrire et d’aller à la rencontre de ce qui l’anime. Nous y utiliserons les mots, le silence, des citations, des questions et le jeu comme sources pour provoquer/pratiquer l’écriture et pour nous ressourcer en même temps. L’espace de l’atelier devient un lieu de création où on se sent libre de dire, de se tromper, de se remettre en question, de travailler [sur nos] incertitudes, [nos] certitudes.

Matériel à apporter : des feuilles volantes et de quoi écrire.

Merci d’apporter un mot de votre choix, sur papier, et écrit à la main ainsi qu’un livre « coup de Cœur » et/ou un livre refuge.

Intervenante : Christine HERZER

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 150 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 240 € TTC

Dates : Le 28 Février 2026

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

Informations au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org

Tous niveaux

Le samedi 28 février 2026

de 10h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Atelier Viaduc des Arts 35, avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org