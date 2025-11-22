Stage Ecriture d’automne Rue du Nord Granville

Stage Ecriture d’automne

Rue du Nord Au 56 B Villa d'Ôt Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 13:00:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Un stage d’écriture vous est proposé à la Haute Ville afin d’avancer dans votre projet d’écrit roman, récit, pièce, scénario ou autre quel que soit son avancement. Animé par Damien Dutrait, auteur de théâtre et de textes littéraires, la méthode en 14 étapes concrètes, permet de progresser dans votre écriture et d’échanger sur vos questionnements et vos pratiques au sein d’un petit groupe. .

Rue du Nord Au 56 B Villa d’Ôt Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 69 57 29 contact@villadot.fr

