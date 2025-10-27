STAGE ECRITURE DE CONTES Atelier Madeleine Paris

« LAISSEZ-VOUS CONTER ! »

Une méthode originale tirée de l’art traditionnel de la narration contée et de l’éloquence argumentative apprise auprès des conteuses et conteurs professionnels

Objectifs : améliorer l’estime de soi, la confiance en développant ses capacités de narrativité, d’assertivité, de prise de parole en public et de résilience face aux changements ;

Les participants seront invités en trois temps à : imaginer et nourrir leur propre récit fabuleux, le mettre en images et en mots, chercher et trouver leur manière propre de le raconter devant un auditoire.

PROGRESSION 1/ RÉINVENTER SA LÉGENDE

-à partir de l’étude des invariants du schéma narratif issus des grands récits de l’Humanité (contes et légendes, films et romans)

-donner corps à une créature fabuleuse issue de votre imagination : apprendre à chevaucher son propre Dragon

-la faire vivre dans un récit original, créé dans la liberté de l’imaginaire créatif

-pour dire son Monde, affronter les épreuves avec le héros et trouver toujours comment en sortir vainqueur

2/ NOURRIR SON RÉCIT AVEC SES MOTS ET SES IMAGES

-Travailler la mise en images des personnages, des lieux et des situations : « si vous le voyez les autres le verront »

-Faire passer l’histoire à travers soi pour trouver les mots justes : « le piano intérieur »

-« Sur le fil du conte » : apprendre à mémoriser son histoire et à parler sans notes

3/ RACONTER ET FAIRE VIVRE SON HISTOIRE EN PUBLIC

-Se souvenir de l’importance des enjeux de communications verbales et non verbales

-Acquérir les méthodes des conteurs pour améliorer sa prise de parole en public

-Maîtriser sa voix, son regard, son corps pour captiver son auditoire

-Donner des images et des émotions pour marquer les esprits

Intervenant : Nicolas Mezzalira

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 440 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : Du 02 au 06 Mars 2026.

Horaires : De 10h à 17h avec une pause d’une heure de 13h à 14h

Informations et inscription par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage « Laissez-vous conter ! » invite à développer confiance et aisance orale grâce à l’art du conte, de la narration et de la prise de parole en public, entre imaginaire, éloquence et créativité personnelle.



Tous niveaux

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

payant

Tarif : 440 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T00:59:59+01:00

Date(s) :

Atelier Madeleine Crypte de la Madeleine 75008 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org