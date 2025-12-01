STAGE ECRITURE DE TEXTES DE CHANSONS Paris Ateliers Paris

Moyens pédagogiques mis en œuvre :

Le stage se déroule en présentiel, dans un atelier dédié et muni des équipements nécessaires à la pratique du stage d’écriture. Le stage est encadré par Isabelle Buisson, autrice et animatrice d’ateliers d’écriture depuis 2004. L’intervenante apporte des conseils individualisés et s’adapte au niveau de chaque participant et crée des ponts entre chaque membre du groupe. Elle transmet également des outils méthodologiques, un savoir-faire et des connaissances, à travers des médiations et des motivations artistiques variées. Quelques éléments théoriques seront également transmis. Une attention sera portée à la mise en voix des textes des participants.

Ressources pédagogiques :

– Références :

Boris Vian « La Complainte du progrès » (l’inventaire et l’accumulation moderne), Juliette Nourrédine « Rimes féminines » (la rime libre, les assonances et les allitérations, l’accumulation), Arthur H « Prendre corps » (écrire sans verbe et créer des néologismes), Colette Renard « Les nuits d’une demoiselle » (la métaphore de l’acte sexuel vue par une femme), Léo Ferré « Poètes vos papiers » (la métaphore complexe et l’argot), Serge Gainsbourg « Cargo Culte » (l’évocation des lointains), Juliette Nourrédine « La housse et la couette » (l’évocation d’un combat domestique), Jacques Brel puis Lisa Ducasse, « Les vieux amants » (le spoken word et les échos entre 2 versions d’une même chanson), Michel Polnareff, « France » (le lien qui vous unit à votre pays)

– Livres

– CD

Intervenante : Isabelle Buisson

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 350 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 700 € TTC

Dates : le 13 et 20 Mars 2026

Horaires : de 10h à 18h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80

Le stage d’écriture de textes de chansons en langue française animé par Isabelle Buisson propose d’aborder et de développer l’écriture de textes de chansons.



Grâce aux échanges avec le groupe de travail, les participants, guidés par l’intervenante, apprendront à canaliser leur imagination, à évoquer des souvenirs, à se distancier tout en s’amusant.



Il s’agira d’acquérir une vision assez approfondie de diverses techniques d’écriture de textes de chanson, à travers de nombreuses propositions d’écriture et divers angles.

payant

Tarif : 350 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d'une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes.

Paris Ateliers 38 rue Saint-Blaise 75020 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org