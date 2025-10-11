Stage écriture en musique place de la loi Baume-les-Dames

Stage écriture en musique place de la loi Baume-les-Dames samedi 11 octobre 2025.

Stage écriture en musique

place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-10-11 2025-11-08

Ecriture créative autour des livres d’Eva Kavian.

Pour tous les niveaux (ado/adulte)

Inscription recommandée.

Rencontre avec Eva Kavian le mardi 25 Novembre à 18h00. .

place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

