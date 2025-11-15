STAGE écriture et aquarelle Atelier pinceau des arbres Valence
STAGE écriture et aquarelle
Atelier pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence Drôme
Tarif : 65 – 65 – EUR
Matériels compris
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-11-15
Plongez dans une expérience sensorielle mêlant eau, couleurs et mots.
Atelier pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 76 20 94 muriel@pinceau-des-arbres.fr
English :
Immerse yourself in a sensory experience combining water, color and words.
German :
Tauchen Sie ein in eine Sinneserfahrung, die Wasser, Farben und Worte miteinander verbindet.
Italiano :
Immergetevi in un’esperienza sensoriale che combina acqua, colori e parole.
Espanol :
Sumérjase en una experiencia sensorial que combina agua, colores y palabras.
