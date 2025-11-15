STAGE écriture et aquarelle Atelier pinceau des arbres Valence

STAGE écriture et aquarelle

Atelier pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence Drôme

Tarif : 65 – 65 – EUR

Matériels compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Plongez dans une expérience sensorielle mêlant eau, couleurs et mots.

Atelier pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 76 20 94 muriel@pinceau-des-arbres.fr

English :

Immerse yourself in a sensory experience combining water, color and words.

German :

Tauchen Sie ein in eine Sinneserfahrung, die Wasser, Farben und Worte miteinander verbindet.

Italiano :

Immergetevi in un’esperienza sensoriale che combina acqua, colori e parole.

Espanol :

Sumérjase en una experiencia sensorial que combina agua, colores y palabras.

