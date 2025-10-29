STAGE ECRITURE – Science Fiction Atelier Saint-Blaise Paris

« Tout ce qu’on rêve est fiction, tout ce qu’on accomplit est science, toute l’histoire de l’humanité n’est rien d’autre que de la science-fiction. » Ray Bradbury

Objectif général du stage

Repartir du stage avec un ou plusieurs textes pour débuter ou avancer un projet autour du genre de la science-fiction.

Ce stage s’adresse à toute personne attirée par l’écriture de ce genre, débutante ou non.

Objectifs du stage

– Écrire des textes autour des différents genres et sous-genre de la science-fiction (Hard SF, cyberpunk, utopie, dystopie)

– Travailler des thématiques comme le vol spatial, l’impact des technologies, l’Intelligence Artificiel, le rôle de la science, l’astronomie, etc…

– Travailler une écriture incisive et un vocabulaire précis propre à ce genre.

– Creuser des personnages à travers leur langage, gestuelle, déplacement.

– Découvrir des auteur-rice-s contemporain-e-s (Greg Egans…) ou redécouvrir des auteur-rice-s qui ont marqué leurs temps (Ray Bradbury, Clifford D. Simak, etc…)

Intervenante : Sophie David

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 310 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 840 € TTC

Dates : du 2 au 4 Mars 2026

Horaires : de 10h à 18h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage d’écriture de science-fiction invite à explorer les différents sous-genres du genre (utopie, dystopie, cyberpunk…) tout en développant son style et ses personnages à travers une approche créative et littéraire.



Tous niveaux

Du lundi 02 mars 2026 au mercredi 04 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 18h00

payant

Public adultes.

Atelier Saint-Blaise 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org