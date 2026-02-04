Stage Éloquence 13-18 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage (gratuit) aide les jeunes à gagner en aisance et en confiance pour s’exprimer devant un groupe, structurer leurs idées et poser leur voix.

Un vrai coup de boost pour se préparer aux oraux de 3e, 1re et terminale, avec des exercices concrets, ludiques et progressifs.

Prendre la parole sans stress, captiver, convaincre… et briller à l’oral.

Du mardi 03 mars 2026 au jeudi 05 mars 2026 :

mardi, mercredi, jeudi

de 15h00 à 17h00

gratuit

Pour les inscriptions, téléphoner, écrire un mail ou se présenter au centre Point du Jour.

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 18 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



