Stage émail sur acier Hérisson mercredi 29 octobre 2025.
11 rue de l’Abbé Aury Hérisson Allier
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
2025-10-29
A l’occasion de son exposition, Maartje Middel propose un stage ouvert à tous pour explorer sa technique l’émail sur acier. Venez réaliser votre tableau et repartez avec votre œuvre, le 29 octobre de 14h à 18h au tiers lieu Le Onze, à Hérisson.
11 rue de l’Abbé Aury Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 81 83 34
English :
To coincide with her exhibition, Maartje Middel is offering a workshop open to all to explore her technique: enamel on steel. Come and create your own painting, and leave with your own work, on October 29 from 2 to 6 pm at Le Onze, in Hérisson.
German :
Anlässlich ihrer Ausstellung bietet Maartje Middel einen offenen Workshop für alle an, um ihre Technik zu erforschen: Emaille auf Stahl. Kommen Sie am 29. Oktober von 14.00 bis 18.00 Uhr in den Drittort Le Onze in Hérisson und gestalten Sie Ihr Bild und nehmen Sie Ihr Werk mit nach Hause.
Italiano :
In concomitanza con la sua mostra, Maartje Middel propone un workshop aperto a tutti per esplorare la sua tecnica: lo smalto su acciaio. Venite a creare il vostro dipinto e portate a casa la vostra opera il 29 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 presso Le Onze, a Hérisson.
Espanol :
Coincidiendo con su exposición, Maartje Middel ofrece un taller abierto a todos para explorar su técnica: esmalte sobre acero. Ven a crear tu propio cuadro y llévate tu obra a casa el 29 de octubre de 14:00 a 18:00 en Le Onze, en Hérisson.
