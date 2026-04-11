Stage émail sur cuivre – découverte du cloisonné Beaulieu-lès-Loches
dimanche 25 octobre 2026 · Beaulieu-lès-Loches
Informations pratiques
Beaulieu-lès-Loches
Stage émail sur cuivre – découverte du cloisonné
2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 100 – 100 – 120 EUR
100
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 16:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Sophie Martinache vous propose une initiation à la technique du cloisonné sur émail sur cuivre.
Ce stage s’adresse aux personnes ayant déjà pratiqué une initiation ou à celles dont l’activité manuelle est prégnante et minutieuse (bijoutier, horloger…).
Sophie Martinache vous propose une initiation à la technique du cloisonné sur émail sur cuivre. Après avoir réalisé et cuit (+800°C) un fond avec la poudre de cristal sur votre pièce en cuivre, vous réaliserez un ou plusieurs motifs creux avec une bande d’argent puis ensuite déposer de l’émail de couleur dans chaque cavité jusqu’à obtenir le résultat attendu.
Ce stage s’adresse aux personnes ayant déjà pratiqué une initiation ou à celles dont l’activité manuelle est prégnante et minutieuse (bijoutier, horloger…). 100 .
2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 20 08 86 contact.ruesdesarts@gmail.com
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English :
Sophie Martinache offers an introductory workshop on the cloisonné technique for copper enamel.
This workshop is intended for people who have already taken an introductory course or for those whose work involves detailed, meticulous craftsmanship (jewelry makers, watchmakers, etc.).
L’événement Stage émail sur cuivre – découverte du cloisonné Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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