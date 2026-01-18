Stage émergence printemps L’Abri de la lanterne Tursac

Stage émergence printemps

L’Abri de la lanterne 272 Chemin de la Cale de Lespinasse Tursac Dordogne

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

10h 17h. Reprendre les manettes de notre être. Entre puissance et vulnérabilité. Un voyage bienveillant, personnel, collectif et créatif. Sur inscription. 150€ ou 180€

L’invitation de cette “Émergence Printemps” est de se donner l’opportunité de ralentir et d’écouter le langage expressif du corps.

Laisser émerger ce qui cherche à éclore.

Éveiller nos sens au contact des arbres, des falaises, de l’eau qui court.

Renouer avec sa spontanéité.

Accueillir la vérité de son mouvement.

Récolter en dessin spontané et en écriture.

Jouer avec les sons.

Tisser les liens entre art et vie.

Et que nos désirs deviennent actes, créations et manifestations.

Reprendre les manettes de notre Être entre Puissance et Vulnérabilité.

Un voyage bienveillant, personnel, collectif et créatif.

Sur inscription. .

L’Abri de la lanterne 272 Chemin de la Cale de Lespinasse Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 08 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage émergence printemps

10am 5pm. Taking back control of our being. Between power and vulnerability. A caring, personal, collective and creative journey. Registration required. 150? or 180?

L’événement Stage émergence printemps Tursac a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère