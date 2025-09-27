STAGE EMPREINTE BOTANIQUE Saint-Maurice-Navacelles

Le temps d’un week-end sur le Larzac Méridional, venez explorer l’impression végétale et la teinture naturelle dans un cadre préservé. Deux jours pour laisser s’exprimer votre créativité, fabriquer des objets décoratifs uniques, et vous reconnecter à la nature et à votre imaginaire d’enfant. Vous repartirez avec vos créations et des souvenirs inspirants.

Lors d’un week-end sur le Larzac Méridional, 2 jours de ressourcement dans la pratique et le partage. Vous allez apprendre les bases de l’impression végétale, créer un « marque ta page » et autres objets de décoration, réaliser de A à Z des teintures végétales tout en se reliant à la nature.

Pourquoi ce stage?

– Révéler et faire grandir votre créativité végétale .

– Souhaiter un moment convivial et doux autour des plantes.

– Passer un week-end dans un lieu de nature préservé.

– Retrouver l’imaginaire de votre enfant intérieur.

Cela vous parle ?

Vous repartez avec vos propres créations naturelles. .

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 6 38 59 80 63 magaliefeuillas@gmail.com

English :

For a weekend in the Larzac Méridional region, come and explore plant-based printing and natural dyeing in an unspoilt setting. Two days to express your creativity, make unique decorative objects, and reconnect with nature and your childhood imagination. You’ll leave with your own creations and inspiring memories.

German :

Ein Wochenende lang können Sie auf dem Larzac Méridional in einer geschützten Umgebung den Pflanzendruck und das natürliche Färben erkunden. Zwei Tage lang können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, einzigartige Dekorationsgegenstände herstellen und sich wieder mit der Natur und Ihrer kindlichen Fantasie verbinden. Sie werden mit Ihren Kreationen und inspirierenden Erinnerungen nach Hause fahren.

Italiano :

Durante un fine settimana nel Larzac Méridional, venite a scoprire la stampa vegetale e la tintura naturale in un ambiente incontaminato. Due giorni per esprimere la vostra creatività, realizzare oggetti decorativi unici e riconnettervi con la natura e la vostra immaginazione infantile. Partirete con le vostre creazioni e i vostri ricordi ispirati.

Espanol :

Durante un fin de semana en el Larzac Méridional, venga a descubrir la estampación vegetal y el teñido natural en un entorno natural. Dos días para expresar su creatividad, realizar objetos de decoración únicos y reencontrarse con la naturaleza y la imaginación de su infancia. Se irá con sus propias creaciones y recuerdos inspiradores.

