Initiez-vous à l’art de l’empreinte végétale sur tissu ! Apprenez à mordancer le coton, à imprimer des motifs naturels, puis à créer une broderie unique carte, carnet, panneau… tout est possible !

Empreintes végétales & broderie donnez vie à vos tissus naturellement

Initiez-vous à une technique poétique et respectueuse de l’environnement le mordançage du coton et l’impression végétale. Lors de cet atelier, vous apprendrez à préparer le tissu pour fixer les couleurs naturelles et à réaliser des empreintes de feuilles ou de fleurs sur coton, grâce aux tanins et aux pigments végétaux.

Une fois vos tissus imprimés, vous pourrez les sublimer en les transformant en objets uniques petite broderie décorative, couverture de carnet, carte textile, ou panneau mural… Laissez libre cours à votre créativité, tout en découvrant un savoir-faire artisanal et écologique.

Aucune compétence préalable requise venez expérimenter, manipuler, créer — à votre rythme, accompagné(e) pas à pas. .

529 Chemin d’Aubaygues

Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 6 20 45 22 37 cathybon34@orange.fr

English :

Initiate yourself to the art of plant imprinting on fabric! Learn how to bite cotton, print natural motifs, then create a unique embroidery: card, notebook, panel? anything’s possible!

German :

Erlernen Sie die Kunst des pflanzlichen Drucks auf Stoff! Lernen Sie, Baumwolle zu ätzen, natürliche Motive zu drucken und dann eine einzigartige Stickerei zu kreieren: Karte, Notizbuch, Schild… alles ist möglich!

Italiano :

Avviatevi all’arte delle stampe vegetali su tessuto! Imparate a mordere il cotone, a stampare motivi naturali e a creare un ricamo unico: un biglietto, un quaderno, un pannello? Tutto è possibile!

Espanol :

¡Iníciate en el arte de los estampados vegetales sobre tela! Aprende a morder el algodón, estampa motivos naturales y luego crea un bordado único: tarjeta, cuaderno, panel… ¡todo es posible!

