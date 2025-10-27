STAGE ENCADREMENT Atelier Reuilly Paris
Programme stage Encadrement :
Débutants ou confirmés
Le stage aborde les différentes techniques de base de l’encadrement d’art, de l’ancien au contemporain.
-Choix de l’encadrement en fonction du type de sujet.
-Sous-verre soigné.
-Calculer une fenêtre image et les marges.
-Passe partout avec contre collage de différents matériaux (papier, tissus, soie..)
-Passe avec biseau anglais à 45°.
-Passe avec biseau droit à 90° plus contemporain.
-Sujet mis en surplomb dans un boitage.
-Entre deux verres, marges transparentes.
-Découpes chantournées.
Intervenante : Maryvonne Le Chevalier
Nombre de places : 7 personnes
Tarif : 490 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC
Informations au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org
Ce stage d’encadrement d’art explore les techniques traditionnelles et contemporaines — passe-partout, biseaux, boîtages ou entre-deux-verres — pour mettre en valeur chaque œuvre avec élégance.
payant
Public adultes.
Atelier Reuilly 7, cour Alsace Lorraine 75012 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org