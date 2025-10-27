STAGE ENCADREMENT Atelier Reuilly Paris

Programme stage Encadrement :

Débutants ou confirmés

Le stage aborde les différentes techniques de base de l’encadrement d’art, de l’ancien au contemporain.

-Choix de l’encadrement en fonction du type de sujet.

-Sous-verre soigné.

-Calculer une fenêtre image et les marges.

-Passe partout avec contre collage de différents matériaux (papier, tissus, soie..)

-Passe avec biseau anglais à 45°.

-Passe avec biseau droit à 90° plus contemporain.

-Sujet mis en surplomb dans un boitage.

-Entre deux verres, marges transparentes.

-Découpes chantournées.

Intervenante : Maryvonne Le Chevalier

Nombre de places : 7 personnes

Tarif : 490 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 23 au 27 Février 2026

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

Informations au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org

Ce stage d’encadrement d’art explore les techniques traditionnelles et contemporaines — passe-partout, biseaux, boîtages ou entre-deux-verres — pour mettre en valeur chaque œuvre avec élégance.



Atelier Reuilly 7, cour Alsace Lorraine 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org