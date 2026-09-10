Stage « Enduit en terre locale », Fournil de Mentque-Norbécourt, Mentque

Informations pratiques

Stage « Enduit en terre locale » Dimanche 20 septembre, 09h00 Fournil de Mentque-Norbécourt Pas-de-Calais

Limité à 15 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la restauration d’un fournil en pan de bois et torchis, les enduits intérieurs et extérieurs seront réalisés à base de terre extraite sur place. C’est une démarche à la fois écologique, économique, et traditionnelle.

Pour les Journées européennes du patrimoine, aidez-nous à faire vivre ce savoir-faire, véritable patrimoine immatériel du territoire. Vous apprendrez à mettre au point la recette de ces enduits en terre locale, et découvrirez les réponses à toutes vos questions :

Quelles étapes préparatoires faut-il prévoir pour utiliser la terre de son jardin ? Quels sont les composants d’un enduit intérieur et d’un enduit extérieur durables ? Comment définir les proportions ? Comment adapter la recette au support ?

Organisé par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale en partenariat avec Maisons Paysannes du Pas-de-Calais, le stage sera encadré par Eléa Clancier et Lydie Dupond, artisanes membres de la coopérative Toerana.

Fournil de Mentque-Norbécourt 521 Rue de l’Église, Mentque 62890 Mentque 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321878640 [{« type »: « email », « value »: « sador@parc-opale.fr »}] Daté du XIXe siècle au moins. Fournil en pan de bois et torchis. Privé : accès sur inscription

Dans le cadre de la restauration d’un fournil en pan de bois et torchis, les enduits intérieurs et extérieurs seront réalisés à base de terre extraite sur place. C’est une démarche à la fois et les …

© PNRCMO