Stage Enfant 13/17 ans : Théâtre spécial halloween Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Stage Enfant 13/17 ans : Théâtre spécial halloween Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 27 octobre 2025.

Un stage original où les adolescents explorent l’art du théâtre autour du thème d’Halloween. Entre improvisations, jeux d’expression et petites mises en scène, ils développent créativité, confiance en soi et plaisir de jouer en groupe.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

Sur la base du quotient familial.

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T11:30:00+01:00

fin : 2025-10-31T13:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:30:00+02:00_2025-10-27T12:30:00+02:00;2025-10-28T10:30:00+02:00_2025-10-28T12:30:00+02:00;2025-10-29T10:30:00+02:00_2025-10-29T12:30:00+02:00;2025-10-30T10:30:00+02:00_2025-10-30T12:30:00+02:00;2025-10-31T10:30:00+02:00_2025-10-31T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/