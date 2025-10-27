Stage Enfant 4/6 ans : Magic close up et Eveil danse Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Stage Enfant 4/6 ans : Magic close up et Eveil danse Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 27 octobre 2025.

Un stage plein de surprise et de mouvement, mêlant découverte de la magie et initiation à la danse dans une ambiance ludique et créative.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Tarif unique

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/