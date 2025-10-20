Stage Enfant 4/6 ans : Sciences et Baby Hip hop Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS
Un stage pensé pour éveiller la curiosité et l’énergie des plus jeunes. Les enfants découvrent les sciences à travers des expériences simples et amusantes, puis s’initient au baby hip-hop, une danse ludique qui développe rythme, coordination et expression corporelle.
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h15 à 12h15
payant
Sur la base du quotient familial.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.
Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS
https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/