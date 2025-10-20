Stage Enfant 4/6 ans : Sciences et Baby Hip hop Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Stage Enfant 4/6 ans : Sciences et Baby Hip hop Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 20 octobre 2025.

Un stage pensé pour éveiller la curiosité et l’énergie des plus jeunes. Les enfants découvrent les sciences à travers des expériences simples et amusantes, puis s’initient au baby hip-hop, une danse ludique qui développe rythme, coordination et expression corporelle.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T13:15:00+02:00

fin : 2025-10-24T15:15:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T10:15:00+02:00_2025-10-20T12:15:00+02:00;2025-10-21T10:15:00+02:00_2025-10-21T12:15:00+02:00;2025-10-22T10:15:00+02:00_2025-10-22T12:15:00+02:00;2025-10-23T10:15:00+02:00_2025-10-23T12:15:00+02:00;2025-10-24T10:15:00+02:00_2025-10-24T12:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/