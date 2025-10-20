Stage Enfant 7/12 ans : Breakdance et Sciences Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS
Stage Enfant 7/12 ans : Breakdance et Sciences Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 20 octobre 2025.
Un stage qui allie énergie et curiosité : les enfants découvrent les bases du breakdance tout en s’amusant avec des expériences scientifiques ludiques et accessibles.
Un stage qui allie énergie et curiosité : les enfants découvrent les bases du breakdance tout en s’amusant avec des expériences scientifiques ludiques et accessibles.
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h15 à 12h15
payant
Sur la base du quotient familial.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-20T13:15:00+02:00
fin : 2025-10-24T15:15:00+02:00
Date(s) : 2025-10-20T10:15:00+02:00_2025-10-20T12:15:00+02:00;2025-10-21T10:15:00+02:00_2025-10-21T12:15:00+02:00;2025-10-22T10:15:00+02:00_2025-10-22T12:15:00+02:00;2025-10-23T10:15:00+02:00_2025-10-23T12:15:00+02:00;2025-10-24T10:15:00+02:00_2025-10-24T12:15:00+02:00
Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS
https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/