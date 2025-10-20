Stage Enfant 7/12 ans : Bricolage Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Stage Enfant 7/12 ans : Bricolage Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 20 octobre 2025.

Un stage créatif où les enfants apprennent à fabriquer eux-mêmes différents objets avec du bois, du carton ou des matériaux de récupération. Ils découvrent le plaisir de construire, d’assembler et de décorer, tout en développant leur imagination, leur habileté manuelle et leur sens pratique dans une ambiance conviviale.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 15h00

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T16:30:00+02:00

fin : 2025-10-24T18:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T13:30:00+02:00_2025-10-20T15:00:00+02:00;2025-10-21T13:30:00+02:00_2025-10-21T15:00:00+02:00;2025-10-22T13:30:00+02:00_2025-10-22T15:00:00+02:00;2025-10-23T13:30:00+02:00_2025-10-23T15:00:00+02:00;2025-10-24T13:30:00+02:00_2025-10-24T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/