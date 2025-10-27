Stage Enfant 7/12 ans : Danse et Magie close up Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Stage Enfant 7/12 ans : Danse et Magie close up Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 27 octobre 2025.

Un stage original qui associe mouvement et émerveillement. Les enfants s’initient à la danse à travers des chorégraphies ludiques et dynamiques, tout en découvrant l’univers surprenant de la magie close up. Un programme qui développe à la fois expression corporelle, créativité et confiance en soi.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 12h15

payant

Sur la base du quotient familial.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/