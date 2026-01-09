Stage enfant artistique autour du modelage Salle Jean Jaurès Fontenay-le-Comte
Stage enfant artistique autour du modelage Salle Jean Jaurès Fontenay-le-Comte lundi 23 février 2026.
Stage enfant artistique autour du modelage
Salle Jean Jaurès 32 rue Gaingalet Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Enfant à partir de 8 ans
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 FÉVRIER de 14h à 16h
Lieu de rendez-vous Salle Jean Jaurès, 32 rue Gaingalet 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 2h par jour
Public enfant à partir de 8 ans
Places limitées
25€/enfant
Le service Ville d’art et d’histoire s’associe à la Société Vendéenne des Arts et à Cristel Chauvin, professeure d’arts plastiques, pour proposer un atelier de modelage destiné aux enfants dès 8 ans.
Au cours des séances, les participants découvriront les gestes du modelage pincer, lisser, assembler, graver et créeront un objet en argile inspiré des découvertes archéologiques du Sud-Vendée vénus préhistorique, petit vase gallo-romain ou motif décoratif issu des collections locales.
L’atelier se clôturera par un vernissage convivial, suivi d’un goûter avec les parents, le vendredi 27 février, de 15h à 16h.
Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com
—–
Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .
Salle Jean Jaurès 32 rue Gaingalet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children from 8 years old
L’événement Stage enfant artistique autour du modelage Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin