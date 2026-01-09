Stage enfant artistique autour du modelage Salle Jean Jaurès Fontenay-le-Comte

Stage enfant artistique autour du modelage

Salle Jean Jaurès 32 rue Gaingalet Fontenay-le-Comte Vendée

25 EUR

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-23

Enfant à partir de 8 ans

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 FÉVRIER de 14h à 16h

Lieu de rendez-vous Salle Jean Jaurès, 32 rue Gaingalet 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 2h par jour

Public enfant à partir de 8 ans

Places limitées

25€/enfant

Le service Ville d’art et d’histoire s’associe à la Société Vendéenne des Arts et à Cristel Chauvin, professeure d’arts plastiques, pour proposer un atelier de modelage destiné aux enfants dès 8 ans.

Au cours des séances, les participants découvriront les gestes du modelage pincer, lisser, assembler, graver et créeront un objet en argile inspiré des découvertes archéologiques du Sud-Vendée vénus préhistorique, petit vase gallo-romain ou motif décoratif issu des collections locales.

L’atelier se clôturera par un vernissage convivial, suivi d’un goûter avec les parents, le vendredi 27 février, de 15h à 16h.

Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com

Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .

+33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

