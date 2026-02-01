Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle La Roche-Posay

Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle

15 Rue du Falk La Roche-Posay Vienne

Tarif : 25 – 25 – 70 EUR

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-18

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25

L’ atelier Tissé de Souffle propose un stage arts-plastiques de 3 séances du lundi au mercredi ( modelage argile, peinture , pastel ) pour enfants de 6 ans à 18 ans 70€/ 3 ateliers.

Inscription possible pour un seul atelier 25€ ( les lundis et mercredis modelage et les mardis peinture ).

Réservation 06 15 93 27 14 .

15 Rue du Falk La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 93 27 14

