Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle La Roche-Posay

Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle

Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle La Roche-Posay mardi 17 février 2026.

Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle

15 Rue du Falk La Roche-Posay Vienne

Tarif : 25 – 25 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-17 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25

L’ atelier Tissé de Souffle propose un stage arts-plastiques de 3 séances du lundi au mercredi ( modelage argile, peinture , pastel ) pour enfants de 6 ans à 18 ans 70€/ 3 ateliers.
Inscription possible pour un seul atelier 25€ ( les lundis et mercredis modelage et les mardis peinture ).
Réservation 06 15 93 27 14   .

15 Rue du Falk La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 93 27 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-01-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne