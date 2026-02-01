Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle La Roche-Posay
Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle La Roche-Posay mardi 17 février 2026.
Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle
15 Rue du Falk La Roche-Posay Vienne
Tarif : 25 – 25 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25
L’ atelier Tissé de Souffle propose un stage arts-plastiques de 3 séances du lundi au mercredi ( modelage argile, peinture , pastel ) pour enfants de 6 ans à 18 ans 70€/ 3 ateliers.
Inscription possible pour un seul atelier 25€ ( les lundis et mercredis modelage et les mardis peinture ).
Réservation 06 15 93 27 14 .
15 Rue du Falk La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 93 27 14
