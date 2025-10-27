Stage enfant avec Charlotte BONNANS (KnoP), peintre muraliste Place Patricia Tranchand Istres

Stage enfant avec Charlotte BONNANS (KnoP), peintre muraliste

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025.

10h 12h et 14h 16h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Durant cette semaine, les enfants auront l’opportunité de découvrir la peinture sur grand format.

Ils utiliseront différents médiums comme la peinture au pochoir, la gouache ou acrylique, les feutres, ou encore les crayons de couleurs. La thématique permettra à chacun de créer son univers tout en se liant aux autres dans une dynamique de partage. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

During the week, children will have the opportunity to discover large-format painting.

German :

Während dieser Woche haben die Kinder die Möglichkeit, das Malen auf großen Formaten zu entdecken.

Italiano :

Durante la settimana, i bambini avranno l’opportunità di scoprire la pittura di grande formato.

Espanol :

Durante la semana, los niños tendrán la oportunidad de descubrir la pintura de gran formato.

