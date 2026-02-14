Stage enfants/ados – Découper, coller, plier… créer !, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Stage enfants/ados – Découper, coller, plier… créer ! 16 – 20 février Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Tarif Stage : de 0 à 171€ selon commune + droits d’incription de 20€ (participation calculée en fonction du Quotient Familial)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Explorer plusieurs techniques d’illustration en papier. Du collage au pop-up, apprenez à raconter grâce à des images réalisées avec des feuilles de couleur.

Dirigé par Luana Vergari

Stage pour les 10-14 ans.

Du 16 au 20 février, de 14h à 17h.

Tarif Stage : de 0 à 171€ selon commune + droits d’incription de 20€ (participation calculée en fonction du Quotient Familial)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 4 rue des Sarrazins, Lille

Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=76f0fb86-efcd-4404-867e-180f5f8102fa;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=76f0fb86-efcd-4404-867e-180f5f8102fa [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]

Aiguise ta créativité !

CAPV