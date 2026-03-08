STAGE ENFANTS ANIMAUX D’ARGILE Montpellier

STAGE ENFANTS ANIMAUX D’ARGILE

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Offrez à votre enfant 2 heures de création, de concentration et de plaisir, loin des écrans et au contact direct de la matière.

Lors de ce cours de sculpture à l’argile, les enfants sont guidés pas à pas pour réaliser un animal de leur choix (réel ou imaginaire). Ils apprennent à observer les formes, à construire les volumes et à modeler l’argile avec des gestes simples, adaptés à leur âge.

Les enfants qui le souhaitent peuvent également travailler sur un sujet libre, selon leur inspiration.

Chaque participant est accompagné individuellement, dans une atmosphère bienveillante qui favorise la créativité, la confiance en soi et l’expression personnelle.

Pourquoi ce cours ?

Développe l’imaginaire et la motricité fine

Encourage la concentration et la patience

Valorise la créativité sans pression ni compétition

Informations pratiques

Âge 6 à 13 ans

Durée 2 heures

Tarif 30 €

Matériel fourni

Aucun niveau requis

Un moment créatif, ludique et enrichissant, où chaque enfant repart fier de sa création. .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

English :

Give your child 2 hours of creation, concentration and fun, away from screens and in direct contact with the material.

In this clay sculpture course, children are guided step by step to create an animal of their choice (real or imaginary). They learn to observe shapes, build volumes and model clay using simple, age-appropriate gestures.

