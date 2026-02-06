STAGE ENFANTS ART, DESIGN & ARCHITECTURE GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE Montpellier
STAGE ENFANTS ART, DESIGN & ARCHITECTURE GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault
Tarif : 120 – 120 – EUR
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-06
Du 2 au 6 mars (vacances de février zone Montpellier)
Géométrie dans l’espace à travers le dessin, la maquette, le design et la fabrication d’un dôme géodésique.
Géométrie dans l’espace à travers le dessin, la maquette, le design et la fabrication d’un dôme géodésique.
Contenu pédagogique
Les enfants participent à toutes les étapes de conception et fabrication
Géométrie descriptive
Initiation au DAO (dessin assisté par ordinateur)
Prototype 3D
Chantier de fabrication du dôme
Création d’affiche à slogan sur l’écologie
Customisation de vêtement
Conception d’une structure de jeu (esquisse + maquette + connexion collective)
Temps extérieur
Pique-nique et promenade ludique au Jardin des Plantes
Public
Enfants 7 à 12 ans
Horaires & formules
Matin 9h 12h
Après-midi 13h30 16h30
Demi-journée ou journée complète
Garde possible jusqu’à 18h (10 € enfant) .
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 66 14 20 15 atelier@enfantsdesigners.com
English :
March 2 to 6 (February vacation ? Montpellier area)
Geometry in space through the drawing, modeling, design and manufacture of a geodesic dome.
L’événement STAGE ENFANTS ART, DESIGN & ARCHITECTURE GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-04 par 34 OT MONTPELLIER