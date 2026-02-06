STAGE ENFANTS ART, DESIGN & ARCHITECTURE GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault

Tarif : 120 – 120 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-02

Du 2 au 6 mars (vacances de février zone Montpellier)

Géométrie dans l’espace à travers le dessin, la maquette, le design et la fabrication d’un dôme géodésique.

Du 2 au 6 mars (vacances de février zone Montpellier)

Géométrie dans l’espace à travers le dessin, la maquette, le design et la fabrication d’un dôme géodésique.

Contenu pédagogique

Les enfants participent à toutes les étapes de conception et fabrication

Géométrie descriptive

Initiation au DAO (dessin assisté par ordinateur)

Prototype 3D

Chantier de fabrication du dôme

Création d’affiche à slogan sur l’écologie

Customisation de vêtement

Conception d’une structure de jeu (esquisse + maquette + connexion collective)

Temps extérieur

Pique-nique et promenade ludique au Jardin des Plantes

Public

Enfants 7 à 12 ans

Horaires & formules

Matin 9h 12h

Après-midi 13h30 16h30

Demi-journée ou journée complète

Garde possible jusqu’à 18h (10 € enfant) .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 66 14 20 15 atelier@enfantsdesigners.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

March 2 to 6 (February vacation ? Montpellier area)

Geometry in space through the drawing, modeling, design and manufacture of a geodesic dome.

L’événement STAGE ENFANTS ART, DESIGN & ARCHITECTURE GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-04 par 34 OT MONTPELLIER