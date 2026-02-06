STAGE ENFANTS ART, DESIGN & PHILOSOPHIE Montpellier

STAGE ENFANTS ART, DESIGN & PHILOSOPHIE

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Du 2 au 6 mars (vacances de février zone Montpellier)

Géométrie dans l’espace à travers le dessin, la maquette, le design et la fabrication d’un dôme géodésique.

Pendant les vacances de février du 23 au 27

Art & design

Pour les 7 12 ans

Des ateliers créatifs et collaboratifs pour s’initier aux méthodes de conception et aux champs du design. Les enfants passent de l’idée à l’action et prennent confiance en eux en développant leurs capacités d’expression.

Le matin 9h-12h

Les ptits philo artistes

Pour les 5 12 ans

Des ateliers philosophiques pour développer l’esprit critique à l’ère de l’intelligence artificielle. L’art est utilisé comme support ou prolongement de la réflexion philosophique.

Stage demi-journées 120 euros

Stage journées complètes 340 euros

Avec pique-nique et promenade ludique au Jardin des Plantes pour se ressourcer.

Garde possible jusqu’à 18h 10€/enfant

Matin (art et design)

07 66 14 20 15

atelier@enfantsdesigners.com

Après-midi (philosophie)

06 37 79 75 97

cynthia@leberceaudelapensee.com .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

March 2 to 6 (February vacation ? Montpellier area)

Geometry in space through the drawing, modeling, design and manufacture of a geodesic dome.

