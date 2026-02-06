STAGE ENFANTS ART, DESIGN & PHILOSOPHIE Montpellier
STAGE ENFANTS ART, DESIGN & PHILOSOPHIE Montpellier lundi 23 février 2026.
STAGE ENFANTS ART, DESIGN & PHILOSOPHIE
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault
Tarif : 120 – 120 – EUR
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-27
2026-02-23
Du 2 au 6 mars (vacances de février zone Montpellier)
Géométrie dans l’espace à travers le dessin, la maquette, le design et la fabrication d’un dôme géodésique.
Pendant les vacances de février du 23 au 27
Art & design
Pour les 7 12 ans
Des ateliers créatifs et collaboratifs pour s’initier aux méthodes de conception et aux champs du design. Les enfants passent de l’idée à l’action et prennent confiance en eux en développant leurs capacités d’expression.
Le matin 9h-12h
Les ptits philo artistes
Pour les 5 12 ans
Des ateliers philosophiques pour développer l’esprit critique à l’ère de l’intelligence artificielle. L’art est utilisé comme support ou prolongement de la réflexion philosophique.
Stage demi-journées 120 euros
Stage journées complètes 340 euros
Avec pique-nique et promenade ludique au Jardin des Plantes pour se ressourcer.
Garde possible jusqu’à 18h 10€/enfant
Réservation
Matin (art et design)
07 66 14 20 15
atelier@enfantsdesigners.com
Après-midi (philosophie)
06 37 79 75 97
cynthia@leberceaudelapensee.com .
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 37 79 75 97 atelier@enfantsdesigners.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
March 2 to 6 (February vacation ? Montpellier area)
Geometry in space through the drawing, modeling, design and manufacture of a geodesic dome.
