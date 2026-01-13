Stage enfants Cirque et multisports Rue de la Rebondine Bellenaves

Stage enfants Cirque et multisports

Rue de la Rebondine Centre omnisports Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 09:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-17

L’association Sports et Plaisirs propose des stages pendant les vacances de février cirque dès 3 ans (9, 13, 18, 19, 20/02), jeux de raquettes dès 6 ans (10 et 17/02 après-midi), jeux de ballons dès 6 ans (12/02 après-midi). Inscrivez vos enfants !

.

Rue de la Rebondine Centre omnisports Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 03 99 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sports et Plaisirs association is offering courses during the February vacations: circus from 3 years (9, 13, 18, 19, 20/02), racquet games from 6 years (10 and 17/02 afternoons), ball games from 6 years (12/02 afternoons). Register your children!

L’événement Stage enfants Cirque et multisports Bellenaves a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule