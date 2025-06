Stage enfants Multisport – École primaire publique Jules Ferry Parthenay 7 juillet 2025 09:00

Deux-Sèvres

Stage enfants Multisport École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay Deux-Sèvres

Gâtisport propose aux enfants de 5 à 10 ans un stage de 4 jours.

Jeux et sports collectifs et coopératifs, sensibilisation à la protection de l’environnement, piscine, FILP et bien d’autres activités.

Prévoir son pique-nique, goûter offert.

Sur inscription, places limitées. .

École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 72 02 47 contact@gatisport.fr

