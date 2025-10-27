Stage enfants ornements monstrueux Sélestat

Stage enfants ornements monstrueux Sélestat lundi 27 octobre 2025.

Stage enfants ornements monstrueux

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Lundi 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-27 12:00:00

Date(s) :

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Entre monstres, étrangeté et mystère, viens remplir le FRAC Alsace d’ornements et de décors farfelus ! Pour les enfants de 7 à 12 ans

Entre monstres, étrangeté et mystère, viens remplir le FRAC Alsace d’ornements et de décors farfelus !

Dans une démarche évolutive et collaborative, tu pourras tous les matins, du lundi au vendredi, venir enrichir le décor qui prendra la forme d’un univers fantasmagorique. Un grand goûter d’Halloween donnera lieu à une restitution du projet final auquel ta famille et tes ami.e.s sont les bienvenu.e.s !

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

English :

Between monsters, strangeness and mystery, come and fill the FRAC Alsace with wacky ornaments and decorations! For children aged 7 to 12

German :

Zwischen Monstern, Seltsamkeiten und Mysterien: Fülle das FRAC Alsace mit skurrilen Ornamenten und Dekorationen! Für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Italiano :

Tra mostri, stranezze e mistero, venite a riempire il FRAC Alsace di ornamenti e decorazioni stravaganti! Per bambini dai 7 ai 12 anni

Espanol :

Entre monstruos, extrañezas y misterios, ¡venga a llenar el FRAC de Alsacia de extravagantes adornos y decoraciones! Para niños de 7 a 12 años

