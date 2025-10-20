Stage enfants par Gâtisport École primaire publique Jules Ferry Parthenay
Stage enfants par Gâtisport
École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
2025-10-20
Stage enfants pour les 5-10 ans pendant 4 jours avec des activités sportives et culturelles.
Au programme
Lundi
matin Jeux coopératifs
après-midi Rugby (SAP)
Mardi
matin karaté
après-midi course d’orientation
Mercredi
matin Activités au musée de Parthenay
après-midi Cuisine
Jeudi
matin Piscine
après-midi Koh-Lanta
Vendredi:
matin fabrication d’épée et escrime artistique
après-midi jeux de société
Apporter son pique-nique. Le goûter est offert. .
École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 00 34 contact@gatisport.fr
