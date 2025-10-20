Stage enfants par Gâtisport École primaire publique Jules Ferry Parthenay

Stage enfants par Gâtisport École primaire publique Jules Ferry Parthenay lundi 20 octobre 2025.

Stage enfants par Gâtisport

École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-20

Stage enfants pour les 5-10 ans pendant 4 jours avec des activités sportives et culturelles.

Au programme

Lundi

matin Jeux coopératifs

après-midi Rugby (SAP)

Mardi

matin karaté

après-midi course d’orientation

Mercredi

matin Activités au musée de Parthenay

après-midi Cuisine

Jeudi

matin Piscine

après-midi Koh-Lanta

Vendredi:

matin fabrication d’épée et escrime artistique

après-midi jeux de société

Apporter son pique-nique. Le goûter est offert. .

École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 00 34 contact@gatisport.fr

English : Stage enfants par Gâtisport

German :

Italiano :

Espanol : Stage enfants par Gâtisport

L’événement Stage enfants par Gâtisport Parthenay a été mis à jour le 2025-10-15 par CC Parthenay Gâtine